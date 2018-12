Storingen op netwerken van Telenet en Mobile Vikings

Hasselt -

Telenet kampt met een storing op zijn netwerk voor mobiele telefonie. “In een datacenter van de operator in Hoboken is een router in panne gevallen”, zegt woordvoerster Isabelle Geeraerts. Technici van Telenet proberen het probleem zo snel mogelijk op te lossen. Het is niet zo dat bellen helemaal onmogelijk is. Klanten krijgen het advies om het gewoon nog eens te proberen als het niet lukt om te bellen of als de verbinding wegvalt. “Het valt moeilijk te zeggen hoevele klanten er last van hebben, omdat het probleem zich overal kan voordoen.”