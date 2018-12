Priyanka Chopra trouwde in jurk waar 1.826 uur werk in kroop

Priyanka Chopra (36) trad afgelopen weekend in het huwelijk met Nick Jonas (26). De 'Quantico'-actrice deed dat in een parelwitte, handgemaakte jurk van Ralph Lauren. Een uniek stuk waar liefst 1.826 uur aan werd gewerkt.

Priyanka Chopra en Nick Jonas trouwden zaterdag in Jodhpur in India, het thuisland van de actrice. De bruid droeg traditionele kleding voor het avondfeest, maar tijdens de ceremonie was de voormalige Miss Universe gehuld in een jurk van Ralph Lauren. Het ging om een creatie waaraan ze met met de Amerikaanse ontwerper zelf aan had gewerkt en waarin uiteindelijk 1.826 uur was gekropen. Het resultaat mocht dan ook gezien worden: er waren een opvallend kanten bovenstuk en een ellenlange sluier.

"We waren met veel fantastische designers in gesprek gegaan voor de jurk, maar uiteindelijk werd het Ralph Lauren", vertelt Chopra in een interview met People. "Toen ik hoorde dat hij in de voorbije 50 jaar maar drie trouwjurken had ontworpen - nota bene voor zijn vrouw, schoondochter en nichtje - was ik van mijn sokken geblazen."