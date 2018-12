Betrokkenheid jongeren is groot bij de nieuwe brug

Lanklaar

Dilsen-Stokkem - De meisjes en jongens, oud-leerlingen van de Vrije Basisschool De Startbaan, voelen zich door het schoolproject van de GHK De Vreedsel verbonden met deze plek.

Deze jongeren namen dan ook spontaan deel aan de inhuldiging van de nieuwe brug. Ze plaatsten de tijdcapsule van De Vreedsel in de sokkel van De Brugwachter van Ludoo Boonen. De capsule bevat documenten met de namen van de firma’s en de medewerkers betrokken bij de bouw van de brug, alsook de namen van de vrijwilligers en de leerlingen die actief waren bij de initiatieven van De Vreedsel.

Na het afsluiten van het officiële gedeelte met de voordracht van een gedicht, spanden de leerlingen een lint over brug. Burgemeester Lydia Peeters knipte het lint door in aanwezigheid van gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts en de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Waterweg Frieda Brepoels, de heer David Mols van Mols nv, eerste schepen Sofie Vandeweerd en de voorzitter van GHK De Vreedsel Marc Stevens.

Tijdens de gezellige receptie in hotel Beau Séjour ontvingen de leerlingen als bekroning voor hun inzet hun kunstwerkje, gemaakt tijdens het schoolproject, uit handen van burgemeester en toekomstig minister Lydia Peeters.

GHK De Vreedsel geeft een blijvende, tastbare herinnering in de vorm van een brugspecial uit. Het boekje is een chronologisch, fotografisch verslag in kleur van alle werkzaamheden aan en rond de brug.

Foto's van Abel Gijsels, Mia Rutten en Jan Verlinden.