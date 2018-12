N-VA komt met opvallende ‘campagnebeelden’ tegen migratiepact, maar krijgt tonnen kritiek: “Degoutant”

N-VA blijft zich met hand en tand verzetten tegen het VN-migratiepact, ook al kan dat de regering de kop kosten. Wat heet: de partij lijkt al in campagnemodus. Op de N-VA-site is dinsdag een pagina toegevoegd over het pact met beelden die niet zouden misstaan in verkiezingstijd. Niet iedereen is er echter even mee opgezet. “Degoutant”, zo omschrijft Groen-voorzitster Meyrem Almaci de beelden. Of nog: “Bij N-VA is er maar één marsorder: verrotting. En alle tactieken zijn goed.”

Op de pagina zet N-VA uiteen waarom ze tegen het VN-migratiepact, officieel het Global Compact for Migration, is. “De N-VA is van oordeel dat we met het migratiepact een belangrijk deel van onze soevereiniteit uit handen geven. Daarom willen we niet dat de Belgische regering in Marrakesh haar steun betuigt aan dit pact.”

Volgens N-VA maakt het pact geen onderscheid tussen legale en illegale migratie, werkt het een versoepeling van de gezinshereniging in de hand, krijgen illegale migranten uitgebreide sociale voorzieningen en bemoeilijkt het de detentie en de terugkeer van illegalen.

Kwestie van principe

De partij benadrukt dat ze het migratiepact niet steunt, ook al is het niet-bindend. “Dat is een kwestie van principe. Het gevaar bestaat dat activisten en ngo’s het pact zullen gebruiken om het via rechtspraak de facto toch dwingend te maken. Met andere woorden: met het VN-migratiepact leggen we ons migratiebeleid in handen van onverkozen mensen. Dat risico wil de N-VA niet nemen. Ons huis van de democratie staat in Brussel, niet in Marrakesh, New York of Straatsburg.”

Om het verhaal kracht bij te zetten, staan er op de pagina zes foto’s van migranten waarop N-VA nog eens duidelijk maakt waarom het tegen het pact is. “VN-migratiepact = focus op behoud van eigen cultuur van de migrant” en “VN-migratiepact = illegaal verblijf niet langer strafbaar”, valt er te onder meer te lezen.

“Degoutant”

De politieke antwoorden lieten niet lang op zich wachten. Het linkse Groen postte een eigen ‘campagnebeeld’, waar de partij het VN-migratiepact verdedigt.

Het VN-migratiepact is evenwichtig. Alle eisen van België zijn opgenomen. De N-VA gaf haar fiat voor elke stap van de onderhandelingen. Tot 14 oktober. Toen werd de ramkoers ingezet.



Kiest ons land voor internationale samenwerking? Of sluiten we ons aan bij Orban en Salvini? pic.twitter.com/SPdPUjuohr — Groen (@groen) December 4, 2018

“Degoutant”, noemt Groen-voorzitster Meyrem Almaci het op Twitter. “Bij N-VA is er maar één marsorder: verrotting. En alle tactieken zijn goed.”

Tegen Energie-efficiëntie en tegen VNcompact. Of het nu rond migratie is of rond klimaat vandaag: bij NVA is er maar 1 marsorder: verrotting. En alle tactieken zijn goed. #degoutant pic.twitter.com/1m2W356mPg — Meyrem Almaci (@MeyremAlmaci) 4 december 2018

Ook Almaci’s partijgenoot Wouter De Vriendt neemt het woord “degoutant” in de mond. “De N-VA neemt de mensen voor idioten”, schrijft hij. “Eigenlijk zou iedereen moeten protesteren tegen dit soort misleiding, los van de eigen politieke overtuiging.”

Desinformatie door N-VA is gestart. Vergelijk hun visual met de tekst van het Migratiepact zelf.



Dit is kwaadwillig en degoutant. De N-VA neemt de mensen voor idioten.



Eigenlijk zou iedereen moeten protesteren tegen dit soort misleiding, los van de eigen politieke overtuiging. pic.twitter.com/ezOpYUAFHa — Wouter De Vriendt (@WouterDeVriendt) 4 december 2018

Antwerps Vlaams Belang-woordvoerder Sam van Rooy vindt de boodschap van N-VA dan weer pure plagiaat van Vlaams Belang.

De kopieermachines van de N-VA draaien op volle toeren. #Plagiaat@MDevoldere heeft de Vlaams Belang-campagnebeelden wel van zijn Twitter verwijderd. pic.twitter.com/pUi7d68LJO — Sam van Rooy (@SamvanRooy1) December 4, 2018

De partij Groen ziet dan weer opvallende gelijkenissen met een anti-migratiepact-campagne van de extreemrechtse Duitse partij AfD.

Vergelijk de communicatie van de Duitse extreem-rechtse AfD met die van N-VA.



Kan het nog duidelijker? Stop de verrotting. pic.twitter.com/CqqWxs8MIt — Groen (@groen) December 4, 2018

Dit zijn de verschillende ‘campagnebeelden’ van de N-VA:

Foto: N-VA

Foto: N-VA

Foto: N-VA

Foto: N-VA