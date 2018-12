Red Lions trainen eerste keer met het oog op Zuid-Afrika, met nieuwkomer Kina

Na de rustdag van maandag in Bhubaneswar hebben de Belgische hockeymannen dinsdag opnieuw het trainingsplunje aangetrokken voor een oefenstonde met het oog op hun derde en laatste groepsduel, zaterdag tegen Zuid-Afrika. De sessie duurde anderhalf uur en vond plaats onder de ogen van Antoine Kina, die tegen de middag in India aankwam als vervanger voor de geblesseerde Manu Stockbroekx. Stockbroekx is out voor de rest van het toernooi.

Maandag profiteerden de Lions nog van hun vrije dag om enkele hindoetempels te bezoeken. Verder deelden ze handtekeningen uit aan scholieren. Dinsdag in de vroege namiddag was het opnieuw trainen geblazen. Nieuwkomer Kina trainde nog niet mee, maar kwam het veld wel al eens voelen. Ook tweede reserve, Augustin Meurmans, zal de groep de komende uren vervoegen. De technische staf opteerde ervoor om hem zo vroeg mogelijk op te roepen, zodat hij alvast kan acclimatiseren. Met een eventuele barrage volgende week op het programma volgen de wedstrijden elkaar immers snel op.

De manschappen van bondscoach McLeod speelden op training vooral kleine wedstrijdjes, 7 tegen 7 en 3 tegen 3 (aanvallers tegen verdedigers). Ook de strafcorners werden nog eens ingeoefend. Met het oog op het duel tegen Zuid-Afrika lijkt McLeod Nicolas De Kerpel naar de rechtsachter te zullen verschuiven en Kina het middenveld te zullen laten vervoegen.

België (FIH 3) treft zaterdag (om 12u30 Belgische tijd) Zuid-Afrika (FIH 15). Dat duel wordt om 14u30 gevolgd door India (FIH 5) versus Canada (FIH 11). India is momenteel leider in groep C, met zes punten. De Red Lions hebben evenveel punten, maar tellen een minder goed doelsaldo dan het gastland (+5 tegenover +1). De Lions moeten dus zelf veel scoren zaterdag en hopen dat India dat niet doet. Zoniet wacht een barrageduel om de kwartfinales te bereiken.