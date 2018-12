Grafdelvers stelen ringen en gouden tanden van overledenen: “Die spullen waren van niemand”

Vier mannen staan in de correctionele rechtbank in Brugge terecht voor grafschennis. Drie van hen moeten zich ook verantwoorden voor loondiefstal en heling. Als grafdelvers bij stad Brugge namen ze foto’s van skeletten en verkochten de gouden tanden en ringen die ze aantroffen in de graven. Ze riskeren alle vier een celstraf. “Wat ze deden, was moreel verwerpelijk maar niet strafbaar”, klonk het bij de verdediging.