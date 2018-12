Man (52) dealt drugs aan harde kern van Club Brugge-supporters in ruil voor voetbalticket

Een 52-jarige man uit Veldwezelt riskeert een celstraf van vijftien maanden en een geldboete van 6.000 euro voor het dealen van drugs aan een diehard voetbalsupporter van Club Brugge. In ruil voor de verdovende middelen kreeg de man, die eerder al vier jaar de cel invloog voor dealen, een voetbalticket ter waarde van 122 euro. “Noem het een vriendendienst”, klonk het voor de Tongerse rechter.

De afnemer van de 52-jarige man kwam terecht in een groot drugsdossier waardoor ook de vijftiger in het vizier kwam van het gerecht. Zijn naam deed een belletje rinkelen bij de onderzoekers want eerder ...