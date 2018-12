Roger van Damme neemt iconische Antwerpse zaak over

Groot nieuws in de Antwerpse horeacawereld: Roger van Damme neemt Désiré de Lille over. De iconische zaak bestaat al sinds 1903 en is vooral bekend voor zijn desserts en kermisspecialiteiten zoals oliebollen en lacquemants. Er komt ook een nieuwe naam.

Er waait binnenkort een nieuwe wind door Désiré de Lille. De zaak in de Antwerpse Schrijnwerkersstraat komt in handen van Njam!-chef Roger van Damme. Het dessertwalhalla krijgt de naam Désirée, een volledige make-over en de typische signatuur van de chef die vooral furore maakte met zijn nagerechten. Van Damme baat in Antwerpen ook al het sterrenrestaurant Het Gebaar uit in de Leopoldstraat.

“Ik droom al jarenlang om opnieuw een tearoom te openen", vertelt hij. "Ik ben dan ook enorm blij en trots dat deze droom eind 2019 werkelijkheid zal worden met de transformatie naar Désirée. Ik heb altijd enorm veel respect gehad voor het befaamde Désiré de Lille. We zullen dan ook de rijke geschiedenis van deze iconische zaak in Antwerpen in ere houden, maar tegelijkertijd een totaal vernieuwd concept neerzetten.”

Dat nieuwe concept zal eind 2019 de deuren openen. Er zal in Désirée aandacht zijn voor high tea en er komt een 'boutique' van waaruit ook zoetigheden kunnen worden meegenomen.