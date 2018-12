Een 68-jarige Peltenaar hangt een boete van 3.000 euro boven het hoofd nadat hij tussen 27 november en 15 december 2016 meermaals afval dumpte in Neerpelt. Agenten van politiezone Hano vonden voor een woning in Neerpelt onder meer lege zakken hondenvoer, dierengeneesmiddelen en zelfs een keer twee dode puppy’s.

Tussen het puin vonden de inspecteurs onder meer een brief op naam van de verdachte. De man is bekend voor dierenverwaarlozing en was vroeger bekend als broodfokker.

Voor het openbaar ...