SpaceX breekt records met herbruikbare raket en lanceert 64 satellieten tegelijk

Het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX heeft maandag voor een drievoudige primeur gezegd: het bewoog zich voor het eerst en met succes op de groeiende markt van kleine satellieten door bij wijze van Amerikaans record 64 satellieten tegelijk te lanceren en door een eerste trap van zijn Falcon-draagraket een derde keer te gebruiken.

Een Falcon-9 van SpaceX vertrok maandag om 19.34 uur Belgische tijd van op de basis Vandenberg in Californië. De eerste trap keerde terug en landde iets meer dan zeven minuten na de start probleemloos op een droneship in de Stille Oceaan. Voor het eerst gebruikte SpaceX een derde keer eenzelfde eerste trap. Het is de ultieme droom om, teneinde de lanceerkosten te drukken, zo een trap tot tien keer, zonder onderhoud of oplapwerk tussen twee missies, te gebruiken.

De uitgezette nuttige lading bestond uit 15 microsatellieten en 49 Cubesats, toebehorend aan 34 onderscheiden klanten uit 17 landen waaronder Frankrijk, Duitsland (de “tomaatkweker” Eu:Cropis), Zuid-Korea en Kazachstan.

De draagraket was ingehuurd door het bedrijf Spaceflight, gespecialiseerd in “rideshare” of het tegelijk lanceren van meerdere satellieten met één enkele draagraket.

De microsatellieten wegen enkele tientallen kilo. De Cubesats zijn nog kleiner en gebouwd van op standaardmodules. Het was ook de bedoeling de neuskegel van de Falcon te recupereren. Maar beide delen misten het opvangnet van het schip “Mr. Steven”. Volgens topman Elon Musk van SpaceX worden de twee helften opgevist, gedroogd en ook opnieuw gebruikt.

Foto: EPA-EFE