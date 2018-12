De beste cocktailbar vind je in Antwerpen, voor het culinaire talent moet je in Aalst zijn

Een creatie van Bartender of the Year Sofian Vlaminck en Culinary Talent of the Year Jason Spinoy. Foto: Facebook

In het Casino van Knokke vond voor de zesde keer de uitreiking van de VENUEZ Hospitality Awards plaats. Het horecamagazine deelde er naar jaarlijkse traditie dertien prijzen uit en die gingen dit keer onder meer naar het restaurant L'Air Du Temps dat met twee prijzen de grote winnaar van de avond was. Ook heel wat zaken in Antwerpen deden het goed.

Tijdens de VENUEZ Hospitality Awards worden Belgische horecazaken in de kijker gezet. Zo wordt er onder meer een prijs uitgereikt aan de beste cocktailbar en meest originele restaurantconcept, maar ook aan de horecaondernemer van het jaar, eentje voor het beste design en de Rookie of the Year.

Grote winnaar van de avond was sterrenchef Sang-Hoon Degeimbre. Die pakte met zijn restaurant L'Air Du Temps, dat in het Waalse Liernu ligt, de prijs voor Best Restaurant Concept en Best Restyling. De beste bartender, beste cocktailbar, beste snelle concept - een nieuwe categorie - en het beste hotelconcept hebben dan weer allemaal hun stek in Antwerpen.

Best Hotel Concept: Guesthouse Cabosse (Antwerpen)

Best Bar Concept: Cosmocafé (Sint-Truiden)

Best Restaurant Concept: L'Air Du Temps (Liernu)

Best Fast Casual Concept: Mission Masala (Antwerpen)

Best Restyling: L'Air Du Temps (Liernu)

Best Design: Tero (Brussel)

Best Cocktailbar: Plantage (Antwerpen)

Best Hospitality Concept: Taxi's - Upper (Gent)

Best Coffee Concept: Brander (Halle)

Best Bartender: Sofian Vlaminck (Cocktails at nine) (Antwerpen)

Culinary Talent of the Year: Jason Spinoy ('l Histoire 32) (Aalst)

Entrepreneur of the Year: Dries Henau en Yuri Vandenbogaerde (Chez Claire) (Gent/Antwerpen)

Rookie of the Year: Ercan Boyraz en Stefano Baldelli (Barnaba) (Beringen)