Noorse wint eerste Gouden Bal voor vrouwen, maar Martin Solveig verpest feestje met ongepaste opmerking (en excuseert zich)

Voor het eerst in de geschiedenis werd er maandag een Gouden Bal voor vrouwen toegekend. De 23-jarige Noorse Ada Hegerberg, aanvalster bij Lyon, werd de eerste laureate. Maar haar gloriemoment werd verpest door Martin Solveig.

De bekende Franse dj verzorgde mee de show op het gala van de Ballon d’Or in Parijs. Maar toen Hegerberg op het podium stond met haar prijs ging hij uit de bocht. Solveig vroeg de Noorse of ze kan twerken, intussen een bekende dansvorm.

Hederberg was even van de kaart maar herpakte zich snel met een duidelijk antwoord: “Nee”. En weg was ze. Ook in het publiek werd er verbaasd gereageerd op de ongepaste opmerking van Solveig...

Martin Solveig really asked Ada Hegerberg, the first ever Ballon D'Or winner, to twerk. The absolute disrespect bruh. pic.twitter.com/Mtc5DBjS7a — A West (@ayyy_west) December 3, 2018

Reactie

Solveig reageerde vrij snel via een video op Twitter. “Mijn oprechte excuses aan zij die ik zou beledigd hebben. Mijn punt was: ik nodig vrouwen niet uit om te twerken, wel om te dansen op een song van Sinatra. Bekijk alle beelden. Mensen die me al 20 jaar volgen, weten hoe respectvol ik ben, zeker met vrouwen”, aldus de Franse dj.

Ook Hegerberg reageerde op de heisa. Ze vond de opmerking van Solveig naar eigen zeggen niet echt ongepast en was er eigenlijk niet zo mee bezig. De twee gingen daarna samen op de foto. “Ik vatte het niet als iets seksistisch of beledigend op. Na afloop is hij mij komen opzoeken en hebben we elkaar de hand geschud. Ik denk dat we over heel wat andere zaken kunnen praten als het om seksisme gaat.