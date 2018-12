Drastische veranderingen op til bij Chanel

Bruno Pavlovsky, president of fashion bij Chanel, heeft aangekondigd dat het modehuis niet langer gebruik zal maken van exotische dierenhuiden. Het gaat om krokodil, hagedis, slang, pijlstaartrog én bont.

Aan de vooravond van de Metiers d’Art-show van Chanel in New York City, heeft het Franse modehuis bij monde van Bruno Pavlovsky bekend gemaakt dat het voortaan geen exotische dierenhuiden meer zal gebruiken. Pavlovsky legde in een reactie aan Business of Fashion uit dat het steeds moeilijker werd om huiden te maken "die voldeden aan de kwaliteits- en ethische normen van het huis", en dat het zich voortaan "zou toeleggen op de ontwikkeling van textiel en leer". Volgens Pavlovsky zal het wel nog even duren voor hun creaties met dierenhuiden allemaal uit de winkelrekken zijn verdwenen.

Creatief directeur Karl Lagerfeld benadrukt dat er in de collecties van Chanel al amper bont werd gebruikt. "Wat dierenhuiden betreft was er een probleem met de levering en daar hadden wij niets mee te maken. We hebben nu die keuze gemaakt om ermee te stoppen omdat het in de lucht hing, maar ze werd ons niet opgelegd. We hebben die beslissing in alle vrijheid genomen."