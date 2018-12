België gaf voor Gouden Bal geen enkele stem aan Rode Duivel

Dat Luka Modric de Gouden Bal 2018 won, werd bepaald door 180 voetbaljournalisten uit 180 verschillende landen. In totaal waren er dertig genomineerden. Voor België werd gestemd door Frédéric Larsimont, Chef Voetbal van de Franstalige krant Le Soir, maar die gaf geen enkele Rode Duivel een stem. In drie andere landen kreeg een Belg nochtans de meeste stemmen.

De Gouden Bal of Ballon d’Or is een organisatie van France Football, waardoor het dus niet onlogisch is dat ze in België bij een Franstalige journalist belanden. Tot voor kort was het Michel Dubois van La Dernière Heure die de Belgische stem uitbracht, maar sinds zijn pensioen krijgt Larsimont die eer.

Larsimont zette Modric zelf niet op één: hij koos voor de jonge Fransman Kylian Mbappé, die uiteindelijk vierde werd. Opvallend: de Rode Duivels Kevin De Bruyne en Eden Hazard (nochtans vooraf bij de outsiders gerekend) kregen van hem geen stem, net als Lionel Messi. In plaats daarvan zette hij Ronaldo op drie, de Franse verdediger Varane op vier en de Egyptenaar Salah op vijf.

Frédéric Larsimont (België)

1. Mbappé

2. Modric

3. Cristiano Ronaldo

4. Varane

5. Salah

Bahamas, Sri Lanka en Kirghizistan

Toch kregen sommige van onze landgenoten elders wél het maximum van de stemmen. Zo zetten Simba French uit de Bahamas en Hafiz Marakar uit Sri Lanka Eden Hazard op één, Bishkek Taras Hlypenko uit Kirghizistan vond Thibaut Courtois dan weer de allerbeste.

Van onze buurlanden konden we enkel rekenen op Nederland en Duitsland: Frans van den Nieuwenhof zette Mbappé op één maar Kevin de Bruyne op vier, Karl-Heinz Wild gaf Hazard nog één punt. De Fransman Pascal Ferré zette dan weer (uiteraard) drie landgenoten in zijn top vijf, met Mbappé op één, en geen enkele Belg. Voor Engeland koos Henry Winter bizar genoeg niet voor een landgenoot, maar evenmin voor een Belg uit de Premier League. In Spanje ten slotte staan Messi en Ronaldo wel in de top vijf maar kreeg Griezmann de voorkeur op één.

Frans van den Nieuwenhof (Nederland)

1. Mbappé

2. Modric

3. Messi

4. De Bruyne

5. Cristiano Ronaldo

Pascal Ferré (Frankrijk)

1. Mbappé

2. Modric

3. Griezmann

4. Cristiano Ronaldo

5. Varane

Karl-Heinz Wild (Duitsland)

1. Griezmann

2. Cristiano Ronaldo

3. Modric

4. Messi

5. Hazard

Henry Winter (Engeland)

1. Modric

2. Cristiano Ronaldo

3. Messi

4. Griezmann

5. Varane

Alfredo Relano (Spanje)

1. Griezmann

2. Mbappé

3. Modric

4. Cristiano Ronaldo

5. Messi

Van de 30 genomineerden kregen enkel de Spanjaard Isco van Real en de Franse doelman Hugo Lloris geen enkele stem...