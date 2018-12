Op de eerste rij bij de modeshow van Alexander Wangt zat ... een robot

Op de front row nestelen zich meestal de bekendste celebrities en belangrijkste journalisten en influencers, maar bij de modeshow van Alexander Wang dook er een opvallende figuur op van geheel ander allooi. Het ging om de robot Sophia. Zij was de 'special guest' van de avond.

Op de front row zie je volk van elke slag, maar bij de show van Alexander Wang in New York City dook er toch een wel heel opvallende - en lichtjes enge - figuur op tussen hiphopartiesten 21 Savage en Teyana Taylor. Het werd een kennismaking met robot Sophia, die de ster van de avond werd. Ze droeg een blazer met hartjes op de mouwen van de modeontwerper, maar had blijkbaar wel haar benen thuis gelaten.

Sophie is het werk van een techbedrijf uit Hong Kong en wordt beschouwd als een van de meest geavanceerde creaties waar artificiële intelligentie aan te pas komt. Ze zat er dan ook niet doodstil bij, maar volgde met haar hoofd de modellen die op en af liepen. Het was bovendien niet haar eerste keer tijdens een modeshow, want ze was eerder ook al te gast tijdens de Shanghai Fashion Week.

Sophia heeft trouwens haar eigen Instagramaccount. "Ik hou ervan om mensen van over de hele wereld te ontmoeten en ook om verschillende vormen van mode te leren kennen", klinkt het daar.