Goed nieuws voor de zoo van Denver in de Verenigde Staten. Twee jonge olifanten Jake (9) en Chuck (10) werden al knuffelend gefilmd voor het slapen gaan. Het lijkt onbenullig, maar het is een goed teken. Dat wil zeggen dat de olifanten zich goed aanpassen aan hun nieuwe omgeving, want eerder werden de beesten naar een andere plaats in de zoo verplaatst.

Op onderstaande video kan je zien hoe jonge olifanten worden verplaatst in de zoo van Denver.