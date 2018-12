Gezocht: oma of opa voor Aiden (7) en Fay (5): “Ze missen iets belangrijks”

Lokeren -

Hun eigen grootouders hebben Aiden, Fay en de jonge Amy nooit gekend, maar in het rusthuis zitten er bingotafels vol. Te wachten op een bezoekje, in plaats van altijd die bingo. Dus plaatste Dorien De Cock (35) uit Lokeren een oproep op Facebook: in welk rusthuis mogen haar twee oudste kindjes met kerstkaartjes rondgaan? Oma’s en opa’s adopteren, en zelf geadopteerd worden? “Ik vind dat ze iets belangrijks missen.”