Een evenwichtige tekst die België ging goedkeuren, dat was op 12 september het resultaat van de vergaderingen tussen de gemeenschappen over het VN-migratiepact. Dat zei Jean-Luc Bodson, de speciale gezant die voor ons land de onderhandelingen voerde voor Asiel en Migratie, daarnet in de Kamer. Vanochtend is er namelijk een hoorzitting over het migratiepact. Een aantal experten – en dus ook Bodson – geven aan de parlementsleden uitleg over het pact.