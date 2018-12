Nicolas van ‘Blind Getrouwd’ worstelde met vadergevoel: “Ik voelde me hetzelfde als ervoor”

In een interview met het weekblad Story spreken Evelien en Nicolas uit ‘Blind Getrouwd’ over hun prille ouderschap. Op 9 november werd hun zoontje Xander geboren. De bevalling moest ingeleid worden omdat Xander niet wilde komen, maar uiteindelijk verliep alles goed.

Nicolas en Evelien namen deel aan het tweede seizoen van Blind Getrouwd en werden al snel publiekslievelingen. Vorige maand mochten ze hun eerste kindje Xander verwelkomen. “Niets dan liefde voor mijn twee mannen”, schreef Evelien toen trots.

In een interview met Story bekent Nicolas deze week dat hij in het begin wat worstelde met zijn vadergevoel, een gevoel dat hij als een kleine identiteitscrisis omschrijft. “Ik was papa, maar ik voelde me net hetzelfde als voor de geboorte”, legt hij uit. Nicolas kon het moeilijk plaatsen, omdat Evelien wél meteen een hechte band had met hun zoontje. Gelukkig is dat gevoel intussen voorbij en groeit zijn vadergevoel nog elke dag.