Online oefenruimte voor artsen en tandartsen in spe

Brussel - Wie volgend jaar wil deelnemen aan de toelatingsexamens arts-tandarts, zal zich daarop kunnen voorbereiden met een gratis oefenplatform. Op dat platform staan vragen en oefeningen van vorige toelatingsexamens. Bedoeling is dat de artsen en tandartsen in spe zich op die manier beter kunnen voorbereiden op het examen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) maakt er 66.000 euro voor vrij.

De voorbije jaren is er flink gesleuteld aan het jaarlijkse toelatingsexamen arts-tandarts. Dit jaar werd er overgeschakeld naar een nieuwe formule. Er wordt nu vooraf bepaald hoeveel studenten er aan de studie arts en tandarts kunnen beginnen. Er is 1 examen voor arts en 1 examen voor tandarts. Naast de vorm is de inhoud verandert. Het eerste deel van het examen omvat wiskunde en wetenschappen, het tweede deel toetst onder meer hoe je als arts of tandarts moet omgaan met luistervaardigheid, empathie, conflicten, analyseren en redeneren.

Om deelnemers aan het examen de kans te geven zich beter voor te bereiden, krijgen ze toegang tot een online oefenplatform. Het gaat om een uitbreiding van het bestaand universitaire platform Usolv-it, dat nu al toegankelijk is voor leerkrachten en leerlingen. Bedoeling is dat deelnemers aan het toelatingsexamen een account krijgen waarmee ze dan onder meer oefeningen en vragen uit eerdere toelatingsexamens krijgen voorgeschoteld.

Na het maken van een oefenreeks krijgen de deelnemers een rapport waarbij ze hun antwoord kunnen vergelijken met de vooropgestelde correcte oplossingsmethode. Voor sommige oefeningen kunnen ze hun persoonlijk resultaat vergelijken met dat van referentiegroepen uit het verleden.

“We willen dat iedereen die aan het toelatingsexamen arts-tandarts deelneemt zich kwalitatief kan voorbereiden”, legt minister van Onderwijs Hilde Crevits uit. “Dankzij dit initiatief krijgen de deelnemers een beter zicht op mogelijke knelpunten en kunnen ze hun eigen vordering beter opvolgen. Door het gratis aanbod houden we de kansen gaaf voor elke deelnemer aan de examens zonder dat er extra kosten moeten worden gemaakt.”