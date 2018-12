Relletje rond Victoria’s Secret nog niet afgelopen, model gooit olie op het vuur

Ed Razek, de marketingbaas van Victoria's Secret, vindt niet dat plus-sizemodellen en transgenders thuishoren in de shows van het lingeriemerk. Die uitspraak mondde uit in een relletje en hij moest zich uiteindelijk excuseren. Maar 'Angel' Behati Prinsloo wil iedereen er nog eens op wijzen dat het "enkel een show is".

Transgenders en plus-sizemodellen hebben niets te zoeken in de modeshow van Victoria's Secret. Dat was ongeveer de samenvatting van wat Ed Razek zei in een interview met Vogue. "Onze shows zijn een fantasie, 42 minuten puur entertainment. We richten ons op een bepaald segment in de markt, niet op de hele wereld", vertelde hij. Dat kwam hem duur te staan, want er kwam wereldwijd kritiek op zijn uitspraken. Hij zag zich uiteindelijk genoodzaakt zich te excuseren.

Maar 'Angel' Behati Prinsloo, die dit jaar voor de tiende keer meeloopt in het spektakel, treedt hem nu - zij het tussen de regels door - bij. "Er wordt heel wat over gesproken, maar ik vind dat mensen moeten begrijpen dat het een show is. Het zegt helemaal niets positief of negatief over een bepaalde lichaamsvorm. Het is goed dat erover wordt gepraat, maar laat ons gewoon plezier maken en laat het niet enkel daarrond draaien", vertelt ze in een interview met Elle.

Halsey protesteert

Het is op zich niet zo ongebruikelijk dat de modellen die het lingeriemerk rekruteert niet al te kritisch zijn natuurlijk. Wie dat echter wel was, is popster Halsey, die nochtans optrad tijdens de show dit jaar. Ze deelde op Instagram een boodschap om haar standpunt duidelijk te maken.

"Al sinds ik klein was, ben ik dol op de show van Victoria's Secret en mijn optreden moest dan ook de beste avond van mijn leven worden. Maar na de opnames kwamen enkele opmerkingen bovendrijven die ik niet kan negeren. Als een lid van de LGBTQ+-gemeenschap tolereer ik een gebrek aan inclusiviteit niet, en al zeker niet als dat wordt ingegeven door een stereotype."