Debuteert Wout van Aert begin maart in Omloop voor Team Jumbo?

“De gesprekken lopen. Het gaat de goede kant uit.” Meer wil het management van Wout van Aert niet kwijt over de onderhandelingen met Team Jumbo om Van Aert voor het einde van dit jaar ook al voor 2019 vast te leggen. Verwacht wordt dat het contract – met ingang op 1 maart 2019 – binnen twee weken ondertekend wordt zodat de wereldkampioen veldrijden op 2 maart in de Omloop kan debuteren voor de Nederlandse ploeg.

Op 21 december houdt de vernieuwde Nederlandse ploeg Team Jumbo zijn persvoorstelling. Zowel de Nederlandse ploeg, de naar de Belgische markt lonkende hoofdsponsor als Wout van Aert hopen tegen dan een akkoord te hebben. Van Aert heeft al een contract vanaf 1 januari 2020 bij de Nederlandse ploeg, maar nu hij zijn contract bij Roompot-Charles om dwingende redenen heeft stopgezet, wil hij na afloop van dit crossseizoen al in het wegseizoen 2019 voor Team Jumbo uitkomen. Het management van Van Aert voerde vorige week een eerste gesprek met Richard Plugge, manager van Team Jumbo.

Van Aert zit nog tot 10 december in het Spaanse Calpe op stage. Eenmaal hij terug in België is, hoopt zijn management nog meer vorderingen te hebben gemaakt. Wat er voorlopig nog op tafel ligt, is echter niet min. Bij Team Jumbo moeten nog op zoek naar extra centen om hun toekomstige kopman in het voorjaar tien maanden eerder dan gepland te kunnen betalen. Ook de invulling van het crossteam van Wout van Aert voor de volgende winters is nog een discussiepunt. Van Aert zou dan wel crossen in een tenue van Team Jumbo en met een Bianchi-fiets, maar zijn omkadering – lees mecaniciens en verzorgers – tijdens het crossseizoen zou dan niet van Team Jumbo komen, maar van Van Aert zelf. Vraag is dan wie hen zal vergoeden.

Juridische zaak

Een derde heikel punt is de juridische zaak die Van Aert boven het hoofd hangt. Hij kreeg van de UCI de toelating om te onderhandelen met een nieuwe werkgever, maar volgens de advocaat van zijn vorige ploeg is dat groen licht nog onder voorbehoud. Volgens het management van Van Aert loopt Team Jumbo geen enkel risico, maar de Nederlanders zijn voorzichtig. Het liefste willen zij dat Van Aert de vergoeding voor het verbreken van zijn contract bij Team Roompot-Charles al betaalt. Een stevige som – een jaarloon – die het kamp van Van Aert liever niet wil ophoesten.

Mochten Van Aert en Team Jumbo voor 31 december tot een akkoord komen, en die kans wordt met de dag groter, zal Van Aert na zijn laatste veldrit in Maldegem op 6 februari voor het Cibel-Cebon-Offroad Team op 2 maart zijn eerst koers in het truitje van Team Jumbo zal rijden in de Omloop.