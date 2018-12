30 jaar natuurbeheer in Wellen

Wellen - In 1988 werd er in Wellen een natuurvereniging boven het doopvont gehouden. Ze kreeg de passende naam 't Bokje. Nu, 30 jaar later wordt er meer dan 100 ha natuur beheerd samen met het Limburgs Landschap. Dat verdiende een feestje.

Onder grote belangstelling werd in de Neogotische Kapel de hele geschiedenis van 't Bokje uit de doeken gedaan. Jan Nuijens zette alle feiten op een rijtje van het ontstaan van de vereniging in 1988 tot vandaag. Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap VZW, overliep de realisaties op gebied van aankopen, beheer en vooral het creëren van natuurwaardes in Wellen. Het was Limburgs Landschap die de gronden aankocht en hielp beheren. Dirk Ottenburghs liet heel wat anekdotes de revue passeren in het plat Wellens. Burgemeester Robeyns loofde 't Bokje voor de jaren inzet: "Het is dankzij jullie harde werken voor de natuur dat de Wellense gemeenschap nu de vruchten kan plukken." Ook sloot ze zich aan met de oproep van 't Bokje om de Schotse Hooglanders alsnog in Wellen te behouden. Ze zijn volgens hen dan ook 'Wellens erfgoed'. Nadien werd er nog lang nagepraat met een natje en een droogje, aangeboden door het gemeentebestuur.