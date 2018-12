Jacky Ickx krijgt lifetime achievement award

Autosportlegende Jacky Ickx werd tijdens de ‘Autosport Awards’ gehuldigd omwille van zijn rijkgevulde carrière in verschillende takken van de sport.

Het is haast niet meer van deze tijd maar Jacky Ickx behaalde successen in zowel de Formule 1, uithoudingsraces, Can Am en Paris Dakar. Al het voorgaande in acht genomen is het een understatement om te stellen dat de drieënzeventig jarige Brusselaar een indrukwekkend palmares kan voorleggen.

De man die onder andere acht GP’s en zes keer de 24 uren van Le Mans op zijn naam schreef kreeg zijn prijs van negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristensen. Ickx bedankte in zijn speech iedereen die hem geholpen heeft om zo’n mooie carrière uit te bouwen en hij liet ook weten dankbaar te zijn voor alle privileges waarvan hij heeft mogen genieten.

“Wat ik vooral onthoud is de voldoening die je hebt van de juiste dingen te doen en het besef dat het zonder hen, zelfs al heb je bakken talent, nooit gelukt zou zijn,” aldus Ickx.

“Het is gemakkelijk om met een goede auto te rijden maar het wordt nog makkelijker met het juiste team. Ook timing speelt een belangrijke rol.”

“Het was een voorrecht om tegen Jim Clark te racen, Fangio gekend te hebben en ook Stirling Moss bewonder ik erg want hij was fantastisch. Het was ook fijn om voor John Surtees te rijden, Bruce McLaren en Jackie Stewart gaf me mijn eerste lessen.”

“Met de veiligheid in die tijd was mogelijk, zoals Jean Todt ook al aanhaalde, dat wanneer je vrijdag de deur uitwandelde je er niet zeker van was dat je na het weekend ook zou terugkeren.”

“Gedurende de jaren zijn er veel verbeteringen gekomen, want het was erg gevaarlijk. Ik ben blij te zien dat de nieuwe generatie in een systeem kunnen racen waarin ze de strijd met elkaar kunnen aangaan met een maximum aan veiligheid,” besluit Ickx.

