Cath Luyten en Frank Raes zetten na 15 jaar een punt achter hun relatie: “In volle vriendschap uit elkaar”

Na een relatie van ruim 15 jaar, waarvan 14 jaar als getrouwd koppel, zijn presentatrice Cath Luyten (41) en sportjournalist Frank Raes (64) uit elkaar. Dat gebeurde in onderling overleg, bevestigt de VRT.

Foto: Victoriano Moreno

“Na veertien jaar huwelijk hebben Frank en Cath in onderling overleg en volle vriendschap beslist elk hun eigen weg te gaan”, aldus de VRT, waar zowel Cath als Frank werken, in een persbericht. De grootste bekommeringen na de breuk gaan uit naar hun zoon Bill, klinkt het verder. “Frank en Cath benadrukken dat ze hun zoon Bill samen met alle liefde en de beste zorg zullen omringen.”

In een recent interview met onze krant noemde Cath haar zoon nog als haar grootste prestatie. “Ik zie dat hij goed in zijn vel zit en behoorlijk lucky door het leven gaat. Als ik naar hem kijk, kan ik daar helemaal warm van worden. So far so good, denk ik dan.”

Leeftijdsverschil van 23 jaar

De vonk sloeg over aan de koffieautomaat van de VRT, toen Cath onderdeel was van het showbizzprogramma ‘De Rode Loper’. Hun relatie was niet vanzelfsprekend. Met name het leeftijdsverschil van 23 jaar zorgde nog wel eens voor gefronste wenkbrauwen. Dat deed echter niet af aan het geluk van Cath en Frank, lieten ze geregeld weten.

Foto: Guy Puttemans

Toch werd het koppel in 2009 geconfronteerd met hun leeftijdsverschil. Toen zoon Bill amper één jaar oud was, moest Frank een zware operatie ondergaan vanwege een lekkende hartklep. Cath stopte een maand lang met werken, omdat haar man niets meer kon, maar het koppel sloeg zich erdoorheen.

Ook de drie kinderen van Frank uit een eerdere relatie, van wie de oudste vier jaar jonger is dan Cath, bleek geen struikelblok. “Ze hebben me onmiddellijk toegelaten”, aldus de presentatrice.

Niet gemaakt om ons hele leven bij dezelfde persoon te blijven

Waar het precies misliep is niet duidelijk. Ook hoe lang het koppel al uit elkaar is, is niet zeker. In september liet Cath nog weten dat ze bijna dagelijks beseft dat Frank de man van haar leven is. Al voegde ze er ook aan toe rotsvast ervan overtuigd dat we niet gemaakt zijn om heel ons leven bij dezelfde persoon door te brengen: “Alleen heeft de kerk dat wel als norm opgelegd.”