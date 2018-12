In Nederland is het heerlijk eenvoudig: slechts één jaarlijks sportgala bekroont de sportprestaties. Sportman, Sportvrouw, Sportploeg, Paralympiër en Coach van het Jaar, en klaar. In België verloopt het iets complexer. Nina Derwael, die gisteren de eerste sportprijs van dit jaar in handen kreeg, heeft thuis schappen om haar prijzen en medailles te stockeren. Dat treft, want de Truiense houdt best nog wel wat plaats over voor wat nog komen kan.