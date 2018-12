Tongeren/HasseltHet was het mes waarmee ze dat weekend nog de kerstkalkoen hadden aangesneden, klonk Andy Olymph (44) gisteren voor het Tongerse assisenhof. Vijf messteken werden zijn vriendin Naftaly (27) fataal op 28 december 2015, in hun flat aan het Helbeekplein in Hasselt. “Ik weet niet hoe het is gebeurd. Zij kwam op mij af met het mes, ze miste, er was een strubbeling”, beschreef de Surinamer. Hij ontkende dat niet zij maar hij het mes had. En nee, haar dood had hij nooit gewild. “Ik was niet ziekelijk jaloers...”