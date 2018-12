“Hij moet nog meer een killer worden”

Door de aanslepende blessurelast van Marcus Ingvartsen, het vertrek van Nikos Karelis en de groeipijnen van Zinho Gano was spits Ally Samatta bij Genk lang koning éénoog in het land der blinden. Daar komt stilaan verandering in. Gano viel al twee keer op rij scherp in. Enkel de paal hield hem in Anderlecht van zijn eerste competitiegoal. Philippe Clement krijgt er weer een optie bij. “Ik voel dat ik aan het komen ben”, zegt Gano.