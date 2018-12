Ferre is speler bij Gruitrode Jan is voorzitter bij Maasland NO

Voor de familie Vandeberg uit Kinrooi lagen vreugde en verdriet zondag tijdens Gruitrode-Maasland NO (2A) heel dicht bij mekaar. Vreugde, want zoon Ferre nam het tweede doelpunt van Gruitrode voor zijn rekening. Verdriet, want vader Jan is voorzitter van… Maasland NO en zijn club verloor uiteindelijk met 4-0. “Ik wist niet goed of ik wel kon juichen na mijn doelpunt, maar ik heb het toch gedaan”, lacht Vandeberg junior.