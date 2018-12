Buurt in Heers afgezet uit vrees voor ontploffingsgevaar na arrestatie nazi-sympathisant

Batsheers / Heers -

De politie is maandagavond binnengevallen in een huis in Mechelen-Bovelingen. Eerder op de dag hadden agenten in de Bovelingenstraat in Heers een zware jongen klemgereden en in de boeien geslagen. De man is al meerdere keren in aanraking gekomen met de politie. Zijn arrestatie is een uitloper van een grootschalig drugsonderzoek dat in augustus ook al leidde tot enkele aanhoudingen. Maar nu is de politie meer bepaald op zoek naar explosieven. Volgens de standaardprocedure werd de omgeving afgezet en moesten sommige bewoners hun huis verlaten.