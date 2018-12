Bolat excuseert zich bij De Sart

Meteen na de wedstrijd Antwerp-STVV zaterdag verkondigde Sinan Bolat nog dat de vuistslag in het gezicht van Alexis De Sart niet met rood bestraft hoefde te worden. Intussen heeft de Antwerp-doelman de beelden nog eens herbekeken. “Ik moet toegeven dat het geen slimme actie was”, vertelde Bolat tijdens de uitzending van TVL Sportcafé.

“Daarom heb ik me ook bij De Sart geëxcuseerd, want het was niet mijn bedoeling om hem zo te raken. Het was een duidelijke penalty, dat zal ik niet ontkennen. Op het terrein zelf besefte ik niet dat ik een slag had uitgedeeld. In die fase merkte ik dat De Sart voor me in wilde lopen om een snelle uitworp te voorkomen en ik wilde hem tegenhouden, maar raakte hem op een ongelukkige manier. Nu besef ik wat ik verkeerd heb gedaan.”