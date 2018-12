Met de jaarlijkse Babyspecials van Het Belang van Limburg in aantocht wil ‘Voor U Opgelost’ binnenkort in een bijzondere aflevering extra aandacht besteden aan problemen van ouders met baby’s of jonge kinderen.

Heeft u als jonge ouder een probleem, een klacht of een vraag, dan kan u bij onze redactie terecht. ‘Voor U Opgelost’ probeert een gepast antwoord of de best mogelijke oplossing voor te vinden. Laat het ons weten via mail.