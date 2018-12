Philippe Clement wint Trofee Raymond Goethals: "Zou prijs meteen inruilen voor titel of beker"

Hij kon pas in extremis overtuigd worden om naar het stadion van RWDM af te zakken. “Enorm veel werk, woensdag spelen we al voor de beker op Charleroi”, luidde het oprechte excuus. Raymond Goethals zou precies hetzelfde gedaan hebben. De trofee met zijn naam, die de beste Belgische trainer eert, ging maandag naar Philippe Clement. “Net zoals voor Raymond is ook voor mij voetbal een passie”, glunderde Clement, nadat hij uit zijn eerste individuele prijs ooit uit de beroemde handen van Basile Boli en Roberto Martinez had mogen ontvangen.