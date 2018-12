Sportanker Maarten Breckx wordt papa: “Ongelooflijk gelukkig”

/ Berchem - Goed nieuws voor sportanker Maarten Breckx uit Berchem en zijn vrouw Lies Vandenberghe verwachten hun eerste kindje, dat meldt Breckx op Instagram. De baby wordt verwacht in juni volgend jaar.

“Family of 3”, dat is de tekst waarmee de sportjournalist het heuglijke nieuws deelde op Instagram. Aan VTM Nieuws laat hij weten dat ze “ongelooflijk gelukkig” zijn. Zelf ontdekten ze het nieuws tijdens hun huwelijksreis naar Hawaï. “Volgend jaar in juni is het zo ver. We kijken er super hard naar uit”, klinkt het nog.