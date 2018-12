Limburgse tonredenaars zetten de traditie verder na overlijden van Pierre Cnoops: “Wij houden stug vol”

Diepenbeek / Meeuwen-Gruitrode -

Zaterdag stierf de Nederlands-Limburgse tonredenaar Pierre Cnoops (80), een icoon in de wereld van het carnaval. Maar hoewel de eeuwenoude traditie van het tonpraten of buuttereden tijdens een carnavalszitting het bij ons moeilijk heeft, blijven fans en volgelingen de kar trekken. “Mensen hebben steeds minder luisterbereidheid. Maar we houden stug vol in de ton”, zegt Roger Schepers van het Buutte-onderwijs Limburg.