Daarom moet je oppassen met kiekjes van het kerstfeestje op kantoor

Hasselt -

Werkgevers die een kerstfeestje of nieuwjaarsreceptie hebben gepland, moeten goed nadenken als ze foto’s van de feestvierende werknemers willen maken en verspreiden. “Als je onaangename kerstcadeaus wil voorkomen, check je best op voorhand of het privacybeleid binnen het bedrijf overeenkomt met het recht of afbeelding en de Europese GDPR-regels”, aldus advocaat Liesa Boghaert, gespecialiseerd in privacywetgeving. “Je mag foto’s van werknemers niet zonder toestemming in het bedrijfskrantje of op de website publiceren.”