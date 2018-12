Competitieleider KRC Genk gaat vanavond in Charleroi op zoek naar een plekje in de kwartfinales van de Beker van België. Knikkert blauw-wit de Carolo's uit het bekertornooi? Of trekt Charleroi aan het langste eind en mag Genk zo een kruis maken over één van de hoofddoelen van het seizoen? Volg het hier live vanaf 20.45u.