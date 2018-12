Gouden Nina Derwael unaniem uitgeroepen tot laureate van het Vlaams Sportjuweel

Brussel - Turnster en kersvers wereldkampioene Nina Derwael heeft maandagavond in het Brusselse hotel The Dominican het Vlaams Sportjuweel ontvangen, een prijs van de Vlaamse Gemeenschap die wordt toegekend aan een Vlaamse sporter die in de loop van het jaar een opmerkelijke prestatie leverde of een uitzonderlijke loopbaan afsloot. De negenkoppige jury riep de Truiense unaniem uit tot laureate.

De achttienjarige Derwael schitterde ruim een maand geleden nog op het WK turnen in Doha, met goud op de brug en een vierde plaats all-around. De Limburgse schreef sportgeschiedenis, want zorgde zo voor de eerste Belgische gouden medaille op een mondiaal turnkampioenschap. Derwael won eerder op het jaar in Glasgow ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk.

Die prestaties maken Derwael een topfavoriete om in alle eindejaarslijstjes hoog te scoren. De Truiense werd begin november nog bekroond door een jury van (oud-)sportkampioenen met de Nationale Trofee voor Sportverdiensten. Vorig jaar kreeg Derwael al de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

Vorig jaar werd het Vlaamse Sportjuweel uitgereikt aan snowboarder Seppe Smits. Atleten kunnen de prijs maar één keer in hun sportcarrière krijgen.

“Heel mooie bekroning in een jaar vol Belgische glansprestaties”

Nina Derwael mocht maandagavond op het Gala van de Vlaamse Sportprijzen in Brussel het Vlaamse Sportjuweel in ontvangst nemen. De Truiense gymnaste en wereldkampioene op de brug werd unaniem verkozen en kreeg de prijs van Vlaams minister van Sport Philippe Muyters (N-VA). “Dit is een heel mooie bekroning voor een fantastisch jaar.”

“Ik kan het nog steeds niet zo goed vatten”, zei de achttienjarige Limburgse. “Vroeger droomde ik ervan om erbij te zijn op het EK of het WK. En nu heb ik de gouden medaille op een WK gepakt. Dat is het hoogst haalbare. Of ik besef dat ik nu zelf een voorbeeld ben voor zovele meisjes? Neen, dat zal pas komen als ik gestopt ben met turnen. Nu denk ik alleen nog maar vooruit.”

Naar de Olympische Spelen van Tokio in 2022 bijvoorbeeld. “Ja, dat is het ultieme doel natuurlijk. Maar eerst mik ik op het WK van volgend jaar in Stuttgart. Daar willen we met Team Belgium heel goed scoren.”

Na de Nationale Trofee voor Sportverdienste is het al de tweede eindejaarsprijs die Derwael mee naar huis mag nemen. “Neen, het went niet. Elke prijs doet plezier, zeker in een jaar waarin de Belgische sporters het heel goed deden. Of ik straks Sportvrouw van het Jaar word? Dat weet ik niet, er waren zoveel glansprestaties in 2018.”

Hulde voor Eddy De Smedt na jarenlange inzet voor BOIC

De Vlaamse Prijs voor Sportverdienste, toegekend aan een persoon of aan een organisatie die zich op een bijzondere manier heeft ingezet voor de sport in Vlaanderen, gaat dit jaar naar Eddy De Smedt. Dat maakte Vlaams Minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) maandagavond bekend op de prijsuitreiking van het Vlaamse Sportjuweel in Brussel.

De directeur topsport van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité (BOIC) nam op 30 november afscheid. De Smedt was 33 actief binnen het BOIC, waarvan de laatste 22 jaar als topsportdirecteur. Hij moest een stap opzij zetten, omdat hij de pensioengerechtigde leeftijd had bereikt. De Smedt was Belgisch delegatieleider op de Spelen van Vancouver (2010), Londen (2012), Sotsji (2014) en Rio (2016).

De jury koos Eddy De Smedt niet alleen voor zijn realisaties in de topsport, maar ook voor de manier waarop hij die leverde. “Als je na een carrière van dertig jaar door zowat iedereen op handen wordt gedragen, heb je dat vast verdiend”, aldus Muyters. “Eddy De Smedt imponeerde als gedreven diplomaat en als ijzersterke dossierkenner. Hij maakte van in het prille begin deel uit van strategische en operationele adviesorganen in het Vlaamse topsportbeleid, zoals de stuurgroep en de taskforce topsport.”

Vorig jaar riep de jury het maatschappelijk sportproject Rising You uit als winnaar.