Gewonde man op straat gered door alerte buurtbewoners in Maasmechelen: “Ik hoop van harte dat het goedkomt”

Maasmechelen - Een koppel uit Maasmechelen heeft maandagochtend het leven van een bejaarde man gered. Ze merkte op dat hij op straat lag en schoten onmiddellijk in actie. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse.

Toen een vrouw uit Maasmechelen vanochtend de brievenbus wou leegmaken, merkte ze een man op die op straat lag. Hij lag op zijn buik en had een wonde aan zijn hoofd. Haar man kwam erbij: “Ik dacht, hij is dood. Hij had zo’n rare kleur en was koud.” Onmiddellijk verwittigde het koppel de hulpdiensten. Na lang reanimeren kon de man opnieuw zelfstandig ademen. Hij werd overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Over de huidige toestand van de man is niets geweten.