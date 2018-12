VIDEO. Tekinalp bezorgt Lummen met magistrale vrije trap de zege tegen Kattenbos

In derde provinciale A was Lummen dit weekend met 3-2 te sterk voor Kattenbos. Dé hoofdrol was weggelegd voor Lummen-speler Tekinalp. Hij krulde in de 89ste minuut een vrije trap enig mooi voorbij Kattenbos-doelman Mannaerts en vervolledigde zo zijn hattrick. Pikant detail: Kattenbos stond na amper 6 minuten al op een 0-2 voorsprong, maar gaf die uiteindelijk toch nog helemaal uit handen.