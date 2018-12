Lente in de tuin begint in de winter

U bent ongetwijfeld vooral aan het denken aan de sfeer in huis tijdens kerst en nieuw. Wij zijn intussen al aan het broeden op uw eerste, frisse lentegevoel buitenshuis. Eerst dit raadseltje: het is geel en bloeit vaak nog voor een sneeuwklokje? Jawel, de winterakoniet of Eranthis hyemalis. Dit gele, schattige bloempje brengt de tuin al in februari in lentemodus. En het is eens wat anders dan een krokus of hyacint als voorjaarsbloeier.