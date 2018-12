Verdeeldheid over plannen rond parkeerverbod in de Antwerpse binnenstad: “De parkeerdruk buiten de Leien zal nog groter zijn”

In Antwerpen ligt een plan op tafel om bezoekers te verbieden op straat te parkeren in de binnenstad. Dat hebben Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) en Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA) verklaard aan verschillende media. Het kabinet van burgemeester en stedelijk formateur Bart De Wever (N-VA) noemt de uitspraken echter voorbarig. Heel wat handelaars zijn alvast geen voorstander van zo’n parkeerverbod. “Deze nieuwe maatregel is een ramp, een totale catastrofe”, zegt Stefan Van de Voorde, zaakvoerder van Pain Perdu in de Quellinstraat.