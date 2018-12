Natalia toont haar nieuwe vriend: “Mijn grootste geschenk”

Natalia viert vandaag haar 38ste verjaardag, maar op Instagram laat ze weten dat ze haar meest gewilde en grootste cadeau al gekregen heeft: haar nieuwe vriend Frederik. Ze deelt meteen ook twee foto’s van hen, op eentje delen ze alvast een romantische kus.

“Bedankt voor alle verjaardagswensen. Maar vandaag is deze man mijn grootste en meest gewilde geschenk”, zo schrijft de zangeres. Het nieuws over haar nieuwe liefde raakte pas afgelopen weekend bekend, maar een maand geleden trok de zangeres Frederik al het podium op tijdens haar concert in de Lotto Arena voor een persoonlijk dansje.