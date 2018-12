Feesteditie van De Warmste Break

Zolder

Heusden-Zolder - Voor het vijfde jaar op rij zet CVO De Verdieping de Warmste Break op poten. Zo dragen we ons steentje bij aan De Warmste Week! Van maandag 17 december tot donderdag 20 december dompelen we je tijdens de avondpauzes onder in livemuziek. Alle cursisten, leerkrachten en sympathisanten zijn welkom!

De inkom is gratis, maar breng wel je geldbeugel mee. Je vrijwillige bijdrage gaat naar de goede doelen Help Kakuma en Huize Terlaemen. Onze cursisten Geluidstechnieken ondersteunen deze muzikale avonden met licht en geluid.

Programma

Maandag 17 december om 20:15

Tuesday Night Music Club brengt klassiekers in een ‘laid-back’-versie, zonder toeters en bellen. Terug naar de essentie – een gitaar, een piano en twee stemmen.

Dinsdag 18 december om 20:15

Handsome Johnny, dat is eigentijdse Americana-muziek. Hij neemt een sterk repertoire mee, vol eigen werk dat wél klinkt alsof je het al jaren kent.

Woensdag 19 december om 20:15

The War Poets is een gloednieuw duo bestaande uit Marco Cirone en Tommy Boy Michaelson. Deze twee fijnbesnaarde heren laten zich met gitaar en zang inspireren door songs die een vuist maken tegen oorlog én voor vrede. Leuk weetje – Marco en Tommy treden op in een kostuum gemaakt door de studenten uit onze mode-afdeling.

Donderdag 20 december om 20:15

The After Hapz zijn er voor iedereen die van een stevig feestje houdt! Ze zorgen voor stevige en swingende oldies en maken er een echt dansfeest van. Haal die dansschoenen dus maar van onder het stof!

De Warmste Kalender

Ook de opleidingen Fotografie en Grafische Vormgeving sloegen de handen in elkaar. Het resultaat? Een exclusieve kalender met prachtige foto’s van onze cursisten Fotografie. Na een fotowedstrijd werden de twaalf beste inzendingen gekozen om de kalender te sieren.

De kalender is te koop tijdens de Warmste Week in CVO De Verdieping en in CC MUZE. Voor 7 euro haal je er eentje in huis. Let op – de oplage is beperkt.

De goede doelen

Dit jaar steunen we twee goede doelen.

Help Kakuma – www.helpkakuma.be

280 leerkrachten uit 60 landen geven in Kenia gratis onderwijs aan Afrikaanse vluchtelingen, en dat via Skype. Met jullie steun worden internetkosten, infrastructuur en een plaatselijke consultant bekostigd. Daarnaast staat er de bouw van een nieuwe school op til.

Huize Terlaemen – www.weyerke.be

Huize Terlaemen biedt aangepaste dag- en woonopvang aan volwassen personen met een niet-aangeboren hersenletsel. Zij ondervinden ten gevolge van een ongeval of ziekte blijvende ernstige beperkingen. Met jullie steun kunnen er uitstapjes georganiseerd worden om het leven van de bewoners wat aangenamer te maken.