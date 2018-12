14 graden in december: waar komt dat zachte weer vandaan?

Met temperaturen tot 14 graden lijkt de winter vandaag ver weg. Was het niet aan het regenen, we konden zowaar zonder jas buitenkomen. Waar komt dat warme weer plots vandaan? En moeten we ons zorgen maken over de winter?

“Rond deze tijd van het jaar moet de temperatuur het niet meer van de zon hebben”, legt Frank Deboosere uit.. “Het is een zuidwestelijke wind die vochtige zeelucht aan land waait en voor deze zachte temperaturen zorgt. Daardoor is het ’s nachts ook amper kouder dan overdag.”

Een fenomeen van alle tijden, benadrukt de weerman. Heeft het dan niets met de opwarming van onze aarde te maken? “Het zou te kort door de bocht zijn om die conclusie te trekken. We kwamen dit fenomeen vroeger zeker ook tegen. De laatste jaren waren de zachte perioden simpelweg in de meerderheid. Wel is het zo dat we een duidelijke trend zien van meer en meer positieve dagrecords.”

Moeten we ons alvast opmaken voor een barre winter, of laat die nog even op zich wachten? “Dat kan je uit de zachte herfst niet opmaken. Het koudste moment van de winter kan net zo goed in december liggen als in januari, februari of zelfs maart.”

Wat brengen de komende dagen?

Maandagavond is het wisselend tot zwaarbewolkt met lokaal nog buien. In het tweede deel van de nacht wordt het vanuit het noorden droger en verschijnen er geleidelijk aan opklaringen. Ten zuiden van Samber en Maas moet men de hele nacht rekening houden met een bui. De minima liggen tussen 3 en 6 graden. De wind zwakt af naar matig.

Dinsdag wordt het rustiger met lokaal nog enkele buien in de Ardennen en het noordoosten van het land. Elders is het overwegend droog met een wisselende bewolking, met vaak brede opklaringen. Het wordt minder zacht: de maxima schommelen tussen 4 graden in de Hoge Venen en 10 graden in het westen. Dinsdagavond en een groot gedeelte van de nacht blijft het droog met een toename van de middelhoge en hoge bewolking. Op het eind van de nacht neemt de kans op wat regen in het westen toe. De minima worden bereikt rond middernacht en liggen tussen 0 en 5 graden.

Woensdagmorgen is er in het westen kans op wat neerslag. Elders begint de dag waarschijnlijk nog droog met vooral in de oostelijke landshelft kans op opklaringen. In de loop van de dag trekt een warmtefront over met overal een toename van de bewolking en wat lichte regen. De maxima liggen tussen 6 graden in de Hoge Ardennen en 10 graden in het westen langs de grens met Frankrijk.

Donderdag is het bewolkt met van tijd tot tijd lichte regen. Het is zacht met maxima tussen 10 graden in de Ardennen en 13 graden in het westen, bij een strakke wind uit het zuidwesten.

Vrijdag start bewolkt met wat regen. In de loop van de dag trekt een storing vanuit het noordwesten over ons land met regen of soms felle buien. De maxima liggen tussen 10 en 12 graden. Tijdens het weekend zorgt een stevige wind uit west tot noordwest voor aanvoer van koelere en licht onstabiele zeelucht. De ruimte voor opklaringen neemt toe, maar soms kunnen er felle buien vallen. De maxima liggen rond 7 of 8 graden in het centrum.