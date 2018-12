Drie andere coalitiepartners blijven achter aanwezigheid in Marrakesh staan

Brussel - Het kernkabinet zit maandagnamiddag samen in de Lambermont, de ambtswoning van premier Charles Michel, om een uitweg te zoeken over de impasse rond het VN-migratiepact. Nadat N-VA-voorzitter Bart De Wever waarschuwde voor de val van de regering indien die naar Marrakesh gaat, vinden coalitiepartners CD&V, Open Vld en MR dat ons land volgende week toch in de Marokkaanse stad present moet tekenen.

Hoewel de spanningen de voorbije uren wat verder zijn opgelopen, vinden MR-vicepremier Didier Reynders noch zijn CD&V-collega Kris Peeters dat het crisis is binnen de regering. “Ik denk het niet”, aldus Reynders. “Het is nog voorbarig om te spreken van een crisis”, vindt Peeters. Beiden willen dat nu binnen de kern naar een oplossing wordt gezocht.

“Ik hoop dat iedereen zijn gezond verstand gebruikt”, verklaarde ook Open Vld’er Alexander De Croo. Hij verwees naar Nederland, dat een interpretatieve tekst bij het pact opmaakt. Onze noorderburen volgen volgens De Croo een gelijkaardige lijn als de Belgische regering op het vlak van asiel en migratie, maar N-VA schoot de piste van de interpretatieve nota eerder al af.

Volgende week staat de goedkeuring van het VN-migratiepact op de agenda in Marrakesh. Zowel premier Michel als vicepremier De Croo engageerden zich al dat ons land die tekst zou goedkeuren. N-VA-voorzitter De Wever verklaarde maandagmorgen dat de regering niet naar Marrakesh moet gaan. “Een regering die naar Marrakesh gaat, is een regering die wij niet steunen”, luidde het.

Maar de andere partners vinden dus dat de regering wel moet gaan, de ene al meer uitgesproken dan de andere. “U kent mijn standpunt daarover”, stelde De Croo. “Ik denk dat we best gaan naar Marrakesh”, vindt Peeters. “Bart De Wever zit niet in de kern of de regering. Wij zoeken in de kern naar een oplossing. Het is niet de eerste keer dat een uitspraak van Bart De Wever het regeringswerk bemoeilijkt”, voegde hij er aan toe. Zelf wil hij de voorstellen van de premier alle kansen op slagen geven.

Ook MR-vicepremier Reynders noemde het belangrijk dat ons land een antwoord biedt op een uitnodiging om naar Marrakesh af te reizen. Meteen vinden dus drie van de vier partners - de ene al explicieter dan de andere - dat de regering naar Marrakesh moet afreizen. En N-VA-vicepremier Jan Jambon? “Wij vinden van niet”, klonk het. Of dat het einde van de regering betekent? “Dat gaan we binnen zien”, besloot hij.