Aantal werkzoekenden in Vlaanderen opnieuw fors gedaald

Er waren in november 16.078 of 7,9 procent minder niet-werkende werkzoekenden dan vorig jaar in Vlaanderen. Dat meldt Vlaams minister van Werk Philippe Muyters maandag.

Dat is een forse daling, maar iets minder sterk dan in de voorbije maanden. Voor het eerst in zes maanden komt de daling jaar-op-jaar minder uit onder 8 procent.

Vlaanderen telde eind november 186.465 niet-werkende werkzoekenden. De Vlaamse werkloosheid daalt ondertussen al meer dan 3 jaar onafgebroken, sinds augustus 2015. In elke leeftijdscategorie, voor elk studieniveau en bij elke werkloosheidsduur daalt de werkloosheid. Enkel de groep “Andere” stijgt met 1,1 procent. In die groep zitten onder meer de erkende vluchtelingen met een leefloon.