Albert Frère, de man die het Belgische zakenleven verkocht om zijn kassa te laten rinkelen

Topondernemer Albert Frère is maandag op 92-jarige leeftijd overleden. Hij was een van de rijkste Belgen en werd het gezicht van het kapitalisme in ons land. Frère werd geroemd om zijn tactisch inzicht, maar verguisd voor de verkoop van het Belgische bedrijfsleven aan het buitenland. De zakenman zelf maakte het allemaal niet uit, zolang de kassa maar rinkelde. “De gelegenheid maakt de dief.”