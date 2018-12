Deze beha’s draag je onder je feestoutfit

Bij de perfecte feestoutfit hoort de juiste beha! Van sexy bralettes tot handige strapless modellen, deze beha’s zorgen ervoor dat je er op je best uitziet in je feestoutfit!

Strapless beha

Plastic bandjes zijn zo 2000 and late. Een jurk of top met blote schouders dragen aan de feesttafel? Daar hoort een strapless model bij. Ook een jurk of topje met een open rug vraagt om een praktische strapless beha. Tip: koop je exemplaar zeker niet te groot, extra rugsteun is meer dan welkom bij dit model!

Sexy bralettes

Voor wie liever wél haar beha in de kijker zet: kies voor een bralette! Een kanten bralette geeft je jurk, jumpsuit of top een subtiele sexy toets. Hetzelfde effect, maar iets meer steun? Kies voor een beha waarvan je de bandjes kan kruisen of eentje met een opvallend middenstuk in plaats van twee aparte bandjes.

Push-up modellen

Pronken met je decolleté doe je met een push-up model. Een laag uitgesneden beha houdt alles op z’n plek en geeft moeder natuur een duwtje in de rug. Je kiest best voor een zo glad mogelijk exemplaar, kanten cups zijn te zichtbaar onder je outfit.

T-shirt beha

Feest vieren in een nauwsluitende top of jurk, doe je best in een klassieke T-shirt beha. Zo glad mogelijke cups, onzichtbare naden en beugels zorgen voor een flinke dosis onzichtbare steun! Tip: kies voor een T-shirt beha in een neutrale kleur, die kan je eindeloos combineren.