Bart De Wever (N-VA) over VN-migratiepact: “Een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet”

Het VN-migratiepact, zelfs met de bijkomende tekst, is geen optie voor de N-VA, zo verklaarde voorzitter Bart De Wever op het partijbureau van zijn partij. “We zullen zien of er nog een oplossing mogelijk is, maar een regering die naar Marrakech gaat, steunen we niet.”

Afgelopen weekend raakte bekend dat premier Charles Michel (MR), na overleg met zijn Europese collega’s, een voorstel op tafel zal leggen om uit de impasse te raken. Veel ogen zijn gericht op coalitiepartner N-VA. Die heeft als enige regeringspartij fundamentele problemen met het migratiepact.

Op het partijbureau van maandag verklaarde voorzitter De Wever echter dat “het pact echt niet gaat voor ons. We geloven niet in de bijkomende tekst”. “Een regering die naar Marrakech gaat, steunen wij niet.”

Toch wil de N-VA volgens De Wever niet dat de regering valt. Volgens hem moet er binnen de regering verder gezocht worden naar oplossingen. “Er is binnen de regering nog niet ernstig over dit pact gesproken.”

Eerder zei partijgenoot Jan Jambon al dat het pact voor N-VA “problematisch” is. “Wij sturen niet aan op de val van de regering. Dit gaat over het probleem met het migratiepact zelf”, aldus Jambon. Een interpretatieve verklaring toevoegen aan de tekst van het pact, is volgens Jambon onvoldoende.

Werk gaat voort binnen de regering

Premier Michel, die zich in september voor de Verenigde Naties engageerde dat ons land het migratiepact zou ondertekenen, verklaarde maandag dan weer dat de regering “het werk de komende uren en dagen zal voortzetten”. “Het is een moeilijk onderwerp, ik heb dat uitgelegd in het parlement. Ik heb ook uitgelegd hoe het proces is verlopen op internationaal vlak en op Belgisch vlak. We gaan de komende dagen en uren voortwerken binnen de regering”, stelde de eerste minister. “Er vinden dinsdag overigens hoorzittingen plaats in het parlement, wat het voor sommigen zeker mogelijk zou moeten maken om een mening te vormen over de inhoud van het pact.”

Voor en na het partijbureau van de Franstalige liberalen waren de MR-kopstukken karig met commentaar. Vicepremier Didier Reynders en Waals minister-president Willy Borsus onderstreepten het belang om de draagwijdte van de tekst uit te leggen.